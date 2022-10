Dead Space Remake prend RDV pour mardi Dead Space Remake prend RDV pour mardi

Les trois pauvre visuels (mais c'était déjà bien) de Dead Space Remake était bien un signe que la communication allait enfin passer la seconde : EA Motive annonce que le premier trailer de gameplay sera diffusé ce mardi 4 octobre (pas d'heure précise). C'est noté, et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de la présentation promise « aux alentours de Halloween ».



Dans tous les cas, on attend la sortie de ce grand retour pour le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.