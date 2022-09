[LEAK] Une extension surprise pour Far Cry 6 [LEAK] Une extension surprise pour Far Cry 6

Peut-être parce qu'il est beaucoup trop tôt pour annoncer un Far Cry 7, franchise qui aurait sérieusement besoin de se renouveler, c'est Far Cry 6 qui devrait par surprise revenir dans l'actualité avec un leak (normal, c'est Ubisoft) évoquant l'arrivée d'une version GOTY, nom qui prêtera d'ailleurs à sourire.



Rien de surprenant à première vue vu que l'on y trouvera les objets vendus en DLC et surtout le Season Pass fait de trois contenus remettant en avant les anciens méchants de la franchise, mais l'inattendu provient de l'ajout d'une grosse extension encore jamais annoncée.



Plus qu'à en attendre l'officialisation.