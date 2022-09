Grand Theft Auto VI : Rockstar reconnaît officiellement la fuite du week-end Grand Theft Auto VI : Rockstar reconnaît officiellement la fuite du week-end

Après avoir sorti le bazooka pour faire des strikes explosifs sur Youtube, Reddit et autres, Rockstar remet son costard pour lâcher un communiqué de circonstance concernant la grosse affaire du week-end, reconnaissant publiquement que oui, le leak était vrai, tiré d'une très vieille build de Grand Theft Auto VI. Aucune mention n'est en revanche faite concernant le prétendu vol du code source du dit-jeu, ainsi que celui du cinquième épisode, et nous verrons bien si le mystérieux hacker n'a pas bluffé sur le sujet.



Se déclarant « extrêmement déçus » par la situation, Rockstar rassure néanmoins sur le fait que tout cela n'aura aucun impact à la fois sur le online des jeux en cours comme le développement des projets en cours, et que l'on peut du coup comprendre que le télétravail sera toujours à l'ordre du jour. Sauf changement de plan en douce.



C'est tout, hormis que l'équipe annonce être déterminée à nous offrir avec GTA 6 « une expérience qui dépassera vos attentes ». Espérons.