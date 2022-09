Un Resident Evil Showcase en octobre Un Resident Evil Showcase en octobre

Bon bah l'espoir s'est très vite envolé de voir Resident Evil 4 Remake durant le « Online Program » de Capcom : l'éditeur a annoncé que le titre attendrait un Showcase totalement dédié à la licence (prévu le mois prochain, peut-être à l'approche de Halloween), ajoutant tout de même le fait que le titre verrait finalement le jour sur PlayStation 4, en plus des versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series.



On retourne patienter sagement...