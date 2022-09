The Division Heartland prépare son retour The Division Heartland prépare son retour

En mai 2021, Ubisoft nous dévoilait The Division Heartland, un stand-alone façon F2P d'une de ses franchises phares à sortir aussi bien sur PC que « consoles » avec du PVP et PVPVE à 45 joueurs. Et tout porte à croire que nous devrions bientôt en voir davantage, probablement durant l'Ubisoft Forward de ce week-end, avec une mise à jour de la boutique officielle qui annonce une sortie pour « bientôt », propose quatre visuels et nous apprend accessoirement que le titre est développé par Ubi Montréal (Red Storm auparavant).



Pour rappel, The Division doit également prochainement accueillir son spin-off mobile (Resurgence) mais aussi un film sur Netflix.