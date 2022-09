The Callisto Protocol aura un an de suivi (DLC) The Callisto Protocol aura un an de suivi (DLC)

En dehors des polémiques récentes de son créateur (qui pour rappel vantait limite les périodes de crunch avant de supprimer son tweet), The Callisto Protocol reçoit une petite information de la part de son porte-parole : le titre aura droit à un suivi pendant au moins un an.



Du DLC donc, sans trop savoir si l'on parlera de simples choses annexes type cosmétique, du contenu annexe genre mode Survie, ou d'une véritable extension. Dans tous les cas, l'ensemble sera réuni dans un Season Pass à plus ou moins 20 balles, inclus dans l'édition Digital Deluxe (89,99€ sur New Gen, 79,99€ sur Old Gen).