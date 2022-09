Plus de 100 employés de Crystal Dynamics bossent sur le retour de Perfect Dark Plus de 100 employés de Crystal Dynamics bossent sur le retour de Perfect Dark

A défaut d'une présentation concrète car on sait qu'il faudra attendre, Matt Booty (à la tête des Xbox Game Studios) a tenu à s'exprimer sur le cas Perfect Dark lors de la PAX West 2022, balayant les rumeurs d'un développement compliqué en attestant même que c'est « tout le contraire ».



Pas un mot en revanche sur les nombreux départs chez The Initiative, heureusement compensé par plusieurs embauches (un peu plus d'une cinquantaine de têtes aux dernières nouvelles), mais dans tous les cas, c'est actuellement Crystal Dynamics qui donne le plus gros de ses effectifs : plus de 100 employés de la boîte aux mains d'Embracer bossent sur le retour de Joanna Dark , dans une formule que l'on nous décrit comme un mélange entre James Bond et Jason Bourne.



100 employés, c'est tout de même un tiers de Crystal Dynamics, le reste devant très majoritairement bossé sur le nouveau Tomb Raider sous Unreal Engine 5, et quelques-uns au fond sur le suivi de Marvel's Avengers.