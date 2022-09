Activision Blizzard : Microsoft mise tout sur le Game Pass, le xCloud et le mobile Activision Blizzard : Microsoft mise tout sur le Game Pass, le xCloud et le mobile

Une simple épine dans le pied de Microsoft pourrait faire capoter le rachat d'Activision Blizzard, et face aux doutes actuellement émis par l'autorité de régulation UK, estimant qu'il y a un véritable danger anti-concurrentiel aussi bien dans le domaine des consoles que du PC et de l'émergent marché du Cloud Gaming, Phil Spencer a pris publiquement la parole sur le blog officiel de Microsoft pour expliquer les intentions, résumé comme suit :



- L'un des objectifs premiers derrière ce rachat n'est pas lié à une quelconque concurrence coté consoles, mais l'envie pour Microsoft de davantage s'implémenter sur mobile, aussi bien grâce à Activision (Call of Duty Mobile), King (Candy Crush) et Blizzard (Diablo Immortal).

- Microsoft pousse cet argument en expliquant que non seulement il n'est pas anti-concurrentiel, mais c'est même l'inverse : la boîte n'est pas implémenté dans le mobile coté hardware.

- Qui plus est, développé le xCloud, et attirer davantage de joueurs, c'est donc une manière pour les développeurs de valider le Cloud Gaming, et donc de proposer de nouvelles expériences accessibles depuis le mobile (mais aussi sur smartTV en temps voulu).

- Une fois le rachat validé, des licences fortes comme Call of Duty, Diablo et Overwatch pourront intégrer le Game Pass (et le xCloud).

- Non, Spencer le redit, Call of Duty ne passera pas exclu PC/Xbox, même après la fin du partenariat avec Sony, et les jeux de la franchise continueront de sortir et d'être MAJ sur supports PlayStation, tout comme Microsoft le fait aujourd'hui avec Minecraft.



Notons également, même si non cité ici, que Microsoft a également mis en argument que le rachat d'Activision Blizzard pourrait permettre de pousser la sortie d'autres titres sur supports Nintendo. On sent de fait que outre le mobile, c'est bien le Game Pass qui est l'un des enjeux du rachat, où la firme pourrait s'en sortir éventuellement par une pirouette : rien n'empêchera Call of Duty de sortir ailleurs, même pourquoi pas sur d'autres services de Cloud Gaming, juste qu'il sera intégré au principal service de Microsoft… et donc au xCloud sans surcoût.