[Rumeur] Un mode PVE pour Halo Infinite

Les choses continuent d'avancer à leur rythme pour Halo Infinite et alors que se prépare doucement l'arrivée de la Saison 3 et de son très attendu mode Forge, incroyablement complet vu les premiers retours, le multi va se parer d'un tout nouveau mode PVE selon les leaks de la base de données, intitulé « Extraction » et remettant en avant la menace Flood.



De quoi apporter un peu plus de variété sur cette composante F2P, en attendant selon les rumeurs une sorte de gros mode Battle Royale spécialement développé par Certain Affinity, sans oublier le retour d'anciennes maps pour compenser le faible rythme concernant les inédites.