Diablo IV n'échappera pas aux Pass de Saison

Même si lui ne compte pas prendre le modèle F2P de son spin-off mobile,n'en restera pas moins un jeu à suivi avec tous les arguments de l'ère moderne, à commencer par un système de saisons qui n'a rien d'une nouveauté (déjà disponible dans le troisième épisode), contrairement aux fameux Pass qui pour le coup font leur entrée dans un épisode canonique.C'est dans sonque Blizzard revient sur le sujet, que l'on pourra résumé comme suit :- Chaque saison durera un trimestre- Chacune apportera de nouvelles fonctionnalités, quêtes, ennemis, objets légendaires…- Également des events et divers points narratifs pour améliorer le lore- Qui dit aujourd'hui Saison dit Pass- Les Pass seront comme d'habitude découpés entre récompenses gratuites et payantes- Dans les récompenses gratuites, on pourra trouver des boosts d'xp (entre autres)- Dans les récompenses payantes, uniquement des skins et de la monnaie in-game pour la boutique- La boutique qui ne proposera que des skins (monnaie in-game comme réel)- Des objectifs périodiques seront là pour vous aider à progresser plus rapidement dans les PassUne manière de dire simplement que contrairement à, ce quatrième épisode attendu pour l'année prochaine ne sera aucunement un « pay to win » dans le cas des sessions PVP.