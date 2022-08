[LEAK] Les choses se confirment pour Helldivers 2

Le teasing par Arrowhead Game Studios plus tôt cette semaine va apparemment vite mener à quelque chose de concret : un aperçu d'un trailer confirmant le développement devient de fuiter sur la toile, que vous pouvez retrouverComme indiqué, c'est de nouveau la branche XDEV des PlayStation Studios qui prendra en charge cette suite (la licence appartient à Sony) et reste donc à voir quand l'officialisation aura lieu, le constructeur n'étant pas prévu pour la GamesCom. Un petit State of Play svp ?