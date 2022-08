Dragon Ball FighterZ : des versions PlayStation 5 et Xbox Series, et enfin du netcode rollback

A l'occasion de l'EVO 2022, Arc System Works a annoncé des versions natives PlayStation 5 et Xbox Series de, sans forcément entrer dans les détails si ce n'est que l'upgrade sera gratuite et que, car il n'est jamais trop tard, ces éditions bénéficieront d'un netcode rollback (également sur PC d'ailleurs).Une bonne nouvelle qui a surtout des allures d'essai de dernière minute pour ASW aussi bien pour ce type de netcode que pour aborder les consoles New Gen (en attendant une suite ?) : il est officiellement confirmé que le titre n'accueillerait aucun nouveau personnage.