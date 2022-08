Tencent compte sortir le chéquier pour devenir actionnaire majoritaire d'Ubisoft Tencent compte sortir le chéquier pour devenir actionnaire majoritaire d'Ubisoft

Ubisoft a déjà dit bien ouvertement ne pas être contre un rachat ou éventuellement un bon mécène, l'essentiel étant que l'entreprise garde son indépendance créative, et la solution pourrait être trouvée vers l'est : le géant chinois Tencent, qui avait déjà récupéré 5 % des parts du troisième éditeur tiers occidental, souhaite maintenant devenir actionnaire majoritaire (donc plus de 15 % du capital), et a posé sur la table des arguments difficile à refuser, soit un rachat de 100€ par action (la valeur réelle est de 44€…).



L'information n'est pas officielle, car venant des sources sérieuses de Bloomberg, et on ignore encore si le clan Guillemot compte accepter cette offre.