[LEAK] Les jeux PS Plus Essential d'août [LEAK] Les jeux PS Plus Essential d'août

L'habituel ninja de Dealabs vient une nouvelle fois de leaker la prochaine fournée de jeux PS Plus (Essential, donc le service standard) avec une fournée plutôt intéressante composée de trois bons jeux :



- Yakuza : Like a Dragon

- Tony Hawk's Pro Skater 1+2

- Little Nightmares



Les titres (qui devraient être confirmés dans la journée) arriveront le 2 août en téléchargement pour les abonnés, et on rappelle que la vague de titres PS Plus « Extra & Premium » sera pour le milieu du mois.