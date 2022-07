Face aux propos de J.Grubb, Ubisoft rassure sur le suivi de Roller Champions Face aux propos de J.Grubb, Ubisoft rassure sur le suivi de Roller Champions

Quel que soit le temps restant à Roller Champions, Ubisoft ne pouvait rester muet devant les affirmations des sources de Jeff Grubb en annonçant la mise à mort après la Saison 3 (donc d'ici la fin d'année), et l'équipe dresse un communiqué pour expliquer que l'expérience va continuer encore longtemps et que l'éditeur continue de le soutenir « pleinement ».



La Saison 2 qui aurait dû s'arrêter à la fin du mois d'août durera plus longtemps que prévu avec la volonté de corriger certaines choses et d'appliquer la promesse des invitations en cross-play, tout en promettant que suffisamment de contenu est sur le papier pour assurer plusieurs autres saisons. Pour l'heure, et afin de rassurer un minimum, l'audience comme les revenus générés sont supérieurs à Hyper Scape, la tentative BR d'Ubisoft annulé plus tôt cette année.