Jeff Grubb : Electronic Arts développe une adaptation de l'univers Black Panther (100% solo) Jeff Grubb : Electronic Arts développe une adaptation de l'univers Black Panther (100% solo)

Jeff Grubb avait teasé hier la chose et vient aujourd'hui apporter des détails : Electronic Arts est bien en deal avec Disney pour la publication d'un jeu Marvel et ce sera Black Panther, un AAA en monde ouvert 100 % où l'on incarnera un personnage chargé de devenir le nouveau porteur du fameux costume après la mort de l'original (comme dans le MCU donc).



EA souhaite ainsi retrouver le succès qu'ils ont eu avec la série Star Wars Jedi de Respawn, dont le retour à la formule purement solo.



Autre info : le titre serait développé par un studio neuf à Seattle, fondé par d'anciens développeurs de Monolith Productions (Shadow of Mordor).