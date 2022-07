Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin aura une MAJ surprise en même temps que l'extension

Le 20 juillet,proposera comme on le sait sa première des trois extensions, basée essentiellement sur Bahamut et sur laquelle on est déjà revenu, mais apprenez que le même jour sortira également une MAJ surprise.Cette update, heureusement gratuite, offrira une option réclamée par de nombreux possesseurs du jeu depuis sa sortie : tout simplement la possibilité, en solo, de pouvoir directement prendre en main les personnages alliés autres que Jack. Après attention, faute d'informations supplémentaires, on se demande tout de même s'il ne s'agira pas de simples skins pour Jack pour palier avec le fait que les alliés sont très limités niveau compétences et jobs.