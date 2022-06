Skull & Bones : déjà des craintes pour la sortie ? Skull & Bones : déjà des craintes pour la sortie ?

A quelques jours de la grande présentation, et alors que sa date de sortie vient d'être leakée (le 8 novembre), Kotaku vient apporter de mauvaises nouvelles concernant Skull & Bones, ou disons des craintes légitimes.



Selon leurs sources, qui d'ailleurs confirment bien la date en question, l'arlésienne annoncée en 2017 aurait dû sortir au tout début de l'été, puis en septembre, et donc désormais novembre. Une bêta fermée aurait même due avoir lieu ce mois-ci avant d'être annulée en raison de l'état du build.



Donc purquoi envisager la sortie d'un jeu dans 5 mois alors que le chantier en cours ne peut même pas permettre une bêta ? Tout simplement selon Kotaku à cause d'un accord de subvention avec le gouvernement de Singapour (là où se situe le studio s'occupant du projet), dont les clauses stipulent que le titre doit impérativement sortir cette année sous peine des remboursements des dites subventions, causant à la fois la mort de la branche locale d'Ubisoft et du jeu.



A ce niveau, on peut commencer à avoir des doutes sur l'état du produit à son lancement, même si rien n'empêchera ensuite les équipes de réparer les choses sur la longueur. Routine de notre époque...