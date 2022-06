[Rumeur] Skate 4 présenté le mois prochain [Rumeur] Skate 4 présenté le mois prochain

Nouvelle rumeur, une fois de plus de la part de Tom Henderson qui nous fait peut-être un clin d'oeil avec le fait d'avoir appris récemment l'annulation de Tony Hawk's Pro Skater 3+4 : du coté de Electronic Arts, les choses se mettraient précisément en plus pour Skate 4 (supposé s'appeler tout simplement Skate) avec une révélation pour courant juillet.



Selon les sources du bonhomme, le jeu aurait traversé plusieurs phases de tests ces derniers mois et les images leakées en avril dateraient en fait de 2021, laissant donc entendre un projet déjà bien avancé.