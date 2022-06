PlayStation Studios : Firesprite a droit à de nouveaux locaux 20 fois plus grands PlayStation Studios : Firesprite a droit à de nouveaux locaux 20 fois plus grands

Fondé par des anciens de Studio Liverpool, le développeur Firesprite semble tenir sa revanche en ayant la pleine confiance de Sony Interactive Entertainment depuis le rachat fait en septembre 2021 : la boîte a déménagé de ses 215m² de locaux à Vanilla Factory pour avoir droit à quatre bâtiments pour un total de… 4645m². De quoi faire respirer les plus de 300 employés que compte actuellement Firesprite.



Il faut dire qu'il faut de la place pour concevoir pas moins de quatre AAA :



- Horizon : Call of the Mountain aux cotés de Guerilla Games

- Retour de Twisted Metal

- Un jeu d'aventure solo

- Un jeu à service (compétition & shoot) pour suivre avec la nouvelle politique de Sony



Les trois derniers cités sont développés sont Unreal Engine 5.