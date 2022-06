[Rumeur] Un nouveau Crash bientôt dévoilé [Rumeur] Un nouveau Crash bientôt dévoilé

Ce dimanche 12 juin se tiendra la conférence Xbox x Bethesda, avec bien entendu la présence de tiers et Jez Corden de Windows Central a affirmé selon ses sources qu'un nouveau Crash Bandicoot devrait y être dévoilé, toujours en développement du coté de Toys for Bob, studio qui l'année dernière embauchait justement pour des projets sans rapport avec Call of Duty (on est obligé de préciser avec Activision).



Attention néanmoins, même si confirmé, le titre ne devrait avoir aucun rapport avec Crash 5 ou un nouveau Crash Team Racing, puisque l'on parlerait d'un spin-off sauce brawler, décidément à la mode ces derniers temps. A voir…