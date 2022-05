The Lord of the Rings : Gollum a enfin sa nouvelle date de sortie The Lord of the Rings : Gollum a enfin sa nouvelle date de sortie

Reporté d'une bonne année, The Lord of the Rings : Gollum tiendra sa promesse d'une arrivée en fin d'année, Nacon précisant que le lancement aurait lieu le 1er septembre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, puis un peu plus tard (mais toujours en 2022) sur Switch.



Signé Daedalic Entertainment même si l'on aurait pu croire avoir affaire à une nouvelle production des créateurs de Styx, ce jeu d'infiltration nous fera évidemment incarner la fameuse créature à travers la Terre du Milieu, avec un système de choix face à son alter-ego Sméagol.