Furyu prépare l'annonce d'un action-RPG Furyu prépare l'annonce d'un action-RPG

Peu de temps après Monark, l'éditeur Furyu prépare déjà sa prochaine cartouche qui sera officiellement dévoilée le 26 mai, ne résistant néanmoins pas à lâcher de premières informations dont le scénario qui fera l'inverse de d'habitude : Cyan, un mec sans histoire dans son village tranquille, va apprendre qu'il est un Guerrier du Chaos, élu de dieux visiblement démoniaques qui souhaitent mettre fin à leurs ennemis, les « Dieux de l'Ordre ».



Sinon :



- Nom de code PROJECT-TRITRI

- Ce sera un action-RPG

- La sortie est prévue pour cet été (au Japon)

- Sont concernées la PS5, la Switch et la PS4

- Se veut être un hommage aux productions 90s

- Proposera un mode coop à 3



- Yûra Kubota au scénario (Octopath Traveler, Bravely Default...)

- Hiroki Kukuta à l'OST (Secret of Mana, Indivisible…)

- Rauita Kazama pour le chara-design (Xenoblade Chronicles)

- Nobuteru Yuki à la conception (Trials of Mana, Chrono Cross…)

- Le studio d'animation Domerica (Persona) pour les cinématiques

- Trois chara-designer de Pokémon pour les petits monstres alliés



Juste un truc, ça n'aura pas non plus l'ambition d'un AAA vu qu'on parle de FuRyu et du fait que le studio de développement sera Three Rings, qui a récemment pondu Story of Seasons : Pioneers of Olive Town.