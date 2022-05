Charts US : la Switch dépasse la PS4 Charts US : la Switch dépasse la PS4

L'heure est au bilan du mois d'avril du coté des USA avec un secteur de nouveau en baisse, encore une fois à cause de la pénurie de consoles qui n'est pas prête de se terminer mais bon, voici le résumé :



- La Switch est première et à officiellement dépasser le total de la PlayStation 4 (environ 42 millions), la plaçant 6e console la plus vendue de tous les temps sur ce territoire, derrière (dans l'ordre) la DS, la GB, la PS2, la 360 et la Wii.



- En valeur de vente, c'est la PS5 qui est première, chose qui ne lui était pas arrivée depuis un moment, la Xbox Series s'étant permise de la devancer depuis plusieurs mois avant cela.



- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est le meilleur départ dans l'histoire de la franchise LEGO, et en seulement quelques semaines le 6e plus gros succès de la série aux USA.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE AVRIL 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

2. Elden Ring

3. MLB The Show 22

4. Kirby et Le Monde Oublié

5. Nintendo Switch Sports

6. Call of Duty : Vanguard

7. Horizon Forbidden West

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Gran Turismo 7

10. Légendes Pokémon : Arceus



11. Minecraft

12. FIFA 22

13. COD Black Ops : Cold War

14. Super Smash Bros Ultimate

15. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

16. Animal Crossing : New Horizons

17. WWE 2K22

18. Mario Party Superstars

19. Madden NFL 22

20. Tiny Tina's Wonderlands





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (NEW)

3. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

4. Horizon Forbidden West (-1)

5. MLB The Show 22 (NEW)

6. Gran Turismo 7 (-2)

7. Call of Duty : Vanguard (-2)

8. Kirby et Le Monde Oublié (-1)

9. Madden NFL 22 (-3)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-2)



Virés du classement :

- FIFA 22

- Dying Light 2