Summer Game Fest : Geoff profite de l'absence d'E3 2022 pour placer une conférence

Bon malgré l'absence d'E3, on aura de quoi grignoter coté actualité au début du mois prochain : Geoff Keighley annonce une conférence dans le cadre du Summer Game Fest, plus exactement le 9 juin à 20h00 chez nous, à suivre en stream pour y découvrir des « annonces, présentations et plus encore ».On profite de ce court article pour indiquer que Xbox a démenti la durée de 90 minutes pour sa conférence du 12 juin (Xbox X Bethesda), estimant que l'indication n'était qu'un placeholder et que rien n'était encore totalement acté pour le moment.