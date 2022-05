Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps de retour chez la team Montréal Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps de retour chez la team Montréal

Visiblement incapable de tenir le chantier du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, les studios Pune et Mumbai laissent leurs places à Ubisoft Montréal, donc un retour à la maison vu que c'est là-bas qu'a été créé ce retour remarqué de la franchise à l'époque 128 bits.



Les travaux en place sont maintenus, mais on dirait qu'il reste encore bien des choses à effectuer vu que la team se contente d'indiquer que le jeu sortira « quand il sera prêt », mais on peut néanmoins rappeler que des rumeurs évoquent son apparition dans le prochain Ubisoft Forward (printemps ou début été), aux cotés d'un épisode 2D « façon Ori ».