Earth Defense Force 6 se date au Japon

D3 Publisher nous apprend queest signé pour le 25 août au Japon, aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4, la première bénéficiant de l'upgrade gratuite et d'un affichage 4K (pas un mot sur le frame-rate), en ajoutant que le multi sera en cross-play.Ajoutons à cela une édition Deluxe à plus de 100€ qui ajoute divers bonus ainsi que le Season Pass, et les fans européens continueront d'attendre une date en espérant qu'on n'ait pas le même coup que pour l'épisode 5 : un an d'attente.Sinon pour le jeu, c'est comme d'habitude dans la continuité, avec de rares nouveautés à dénicher manette en main, mais au moins la certitude de nouvelles bestioles dont des méchas inédits, des sortes de poulpes géants et un truc chelou sur le visuel ci-dessous.