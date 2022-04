[Rumeur] De nouvelles infos pour le mode Battle Royale de Halo Infinite (+ anecdote) [Rumeur] De nouvelles infos pour le mode Battle Royale de Halo Infinite (+ anecdote)

Toujours pas officialisé mais de plus en plus évoqué par les insiders de l'industrie, le mode Battle Royale de Halo Infinite accueille de nouvelles informations cette fois de la part de Jez Corden de Windows Central :



- Ce ne sera pas du BR traditionnel en chacun pour soi.

- Il y aura, comme d'autres avant lui, des fonctions PVPVE.

- On parle également de défis annexes, comme des missions en plein cœur du jeu à l'instar de la campagne.

- Il sera possible de capturer des bases d'opérations avancées.

- C'est bien Certain Affinity qui est derrière ce mode, en chantier depuis plus de 2 ans.

- L'objectif serait un lancement dans le cadre de la Saison 3, donc fin 2022 voire début 2023.



On retourne attendre l'annonce concrète par Microsoft.





Anecdote Bonus



Selon Jason Schreier, 343 Industries souhaitait au départ proposer un mode « Héros » (donc façon Overwatch, entre autres). On ignore les raisons de sa mise à la corbeille, peut-être provisoire d'ailleurs.