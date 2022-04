Halo Infinite : le mode coop (uniquement online) attendra la fin du mois d'août

343 Industries s'est enfin décidé à préciser ses plans concernant le suivi de, quitte à la fois à faire râler quelques joueurs tout en approuvant le récent aveu sur les difficultés que rencontre l'entreprise en matière de contenu, d'où le renfort de Certain Affinity, studio tiers qui ironiquement possède encore plus d'expérience au moins en terme d'années (ils ont collaboré avec Bungie depuis).Donc on apprend que la Saison 2 qui débutera le 3 mai durera 6 mois (c'est long), apportant pour l'heure deux nouvelles cartes, trois nouveaux modes et deux event narratifs, l'un en mai, l'autre en juillet. Saison 2 qui permettra de voir arriver ENFIN le mode coop pour la campagne (en août) mais uniquement en ligne dans un premier temps, simultanément avec une fonction pour rejouer les missions souhaitées. Surprise tout de même : le mode Forge n'aura finalement pas besoin d'attendre la Saison 3, puisqu'on pourra au moins tâter sa bêta en septembre.La Saison 3 débutera elle le 8 novembre, avec son lot de nouvelles maps et modes de jeu, des items supplémentaires, des events et une Forge qui continuera de se peaufiner pendant que l'équipe accouchera ENFIN (encore) du mode coop splitté.