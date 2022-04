No More Heroes III sortira sur PC, PS et Xbox No More Heroes III sortira sur PC, PS et Xbox

On n'en doutait pas un seul instant et c'est sans surprise que l'on apprend l'arrivée prochaine de No More Heroes III sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), et ce quelque part pour les fêtes de fin d'année, donc un peu plus d'un an après son lancement Switch.



Pas encore de visuels pour le moment mais la promesse d'un boost de la résolution comme du frame-rate, ainsi que des temps de chargement plus rapide, et une édition Day One (uniquement sur consoles) à découvrir ci-dessous.