Embracer Group souhaite racheter encore plusieurs dizaines de studios Embracer Group souhaite racheter encore plusieurs dizaines de studios

Le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, ne fait pas dans la langue de bois en annonçant être prêts à cracher quelques milliards de dollars de plus pour continuer de racheter un peu tout ce qui bouge. Pour vous donner un ordre d'idées, Embracer a fait 62 acquisitions depuis début 2020 (il n'y a pas que du JV dans le lot), et a l'intention d'en faire autant dans les mois et années à venir. Voilà.



Souhaitant d'ailleurs se diversifier, le « petit qui devient grand » (9,9 milliards de dollars de valorisation boursière) veut maintenant investir dans le marché du F2P, et a l'oeil vers des studios situés en France, Au Royaume-Uni, aux USA… et en Chine.



Pour l'heure, Embracer, c'est 115 studios internes, répartis en 10 groupes d'exploitation dont THQ Nordic, Gearbox Software, Saber Interactive et Koch Media/Deep Silver.



On vous laisse avec la dernière déclaration de Lars Wingefors qui vaut ce qu'elle vaut :



« Si vous pouvez créer un jeu, vous avez un gros risque commercial. Si vous pouvez créer 200 jeux comme nous le faisons, le risque est moindre. »