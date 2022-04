Cinéma : Sonic 2 est le meilleur lancement de l'histoire pour une adaptation (USA)

Une fois encore, le pari semble clairement réussi pour la Paramount : après un lancement réussi sur de nombreux territoires,fait de même aux USA, territoire de haute importance vu que le premier film y reste aujourd'hui l'adaptation la plus populaire de l'histoire.Et selon les sources de Deadline, c'est 23 à 26 millions de dollars pour le premier jour (en comptant les avant-premières) pour une estimation faite entre 60 et 65 millions de dollars en incluant le week-end, supérieur aux 58 millions de la première adaptation.tournerait donc mondialement autour des 100 millions de dollars de recettes, en bonne voie pour espérer dépasser les 300 millions du premier sur la longueur, et de quoi assurer l'avenir de la franchise en cross-média avec le risque d'une certaine lassitude : trois projets sont déjà en cours, à savoir un film sur, un évident, et enfin une série TV sur