J.Grubb : EA va bien abandonner la marque FIFA pour EA Sports FC

Jeff Grubb a de nouveau parlé, pour balancer quelque chose dont on se doutait tous : Electronic Arts va bien abandonner prochainement la marque « FIFA » pour esquiver l'augmentation des coûts d'exploitation, afin de privilégier le nouveau titre EA Sports FC. Ce changement ne devrait néanmoins intervenir qu'en fin d'année prochaine, EA ayant encore le temps de lancer un « FIFA 23 » pour les fêtes.



Une prise de risque évidente face au grand public qui ne va pas forcément comprendre les choses, encore plus quand on sait qu'à partir de l'année prochaine, n'importe quel éditeur pourra sortir son chéquier pour sortir son propre FIFA. L'éditeur reste néanmoins optimiste, et rappelle que le changement de nom ne changera absolument rien au contenu : toutes les licences (clubs, championnats, joueurs…) passent par d'autres contrats, toujours valides.