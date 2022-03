Dead Space Remake a aussi son RDV

Pas besoin d'attendre la période E3 pour en apprendre davantage sur le remake de: EA Motive donne rendez-vous aux intéressés pour une deuxième présentation Live, donc ce vendredi à 19h00 (heure FR).On évitera néanmoins d'attendre un bon gros trailer que l'éditeur garde probablement sous le coude pour une période plus propice, mais on rappellera que le premier Live nous a au moins offert quelques extraits de gameplay d'une version encore peu avancée, sans oublier quelques infos que l'on vous remet au cas où :- L'histoire sera enrichie avec de nouveaux éléments- Le lore sera davantage exploité avec des liens par rapport à des éléments des autres épisodes mais aussi les différents livres- Le doubleur Gunner Wright sera de retour avec davantage de texte sans en faire trop : non, Issac ne va pas se mettre à blablater tout seul dans le noir à longueur de temps- Comme annoncé précédemment, l'exploration de l'USG Ishimura se fera désormais sans la moindre transition ou temps de chargement- Les passages en zéro-g seront présents contrairement à l'original- Les armes non tranchantes regagneront en intérêt par la possibilité d'arracher la chair