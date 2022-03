Twisted Metal : des nouvelles de la série TV

Pendant qu'on attend avec une certaine impatience la première bande-annonce de la série TV, qui ne devrait commencer à être diffusée que début 2023, c'est une autre adaptation coté PlayStation Productions qui fait parler d'elle, plus précisémentEt on apprend ainsi que le choix du partenariat sera NBCUniversal pour une diffusion de la série sur la plate-forme Peacock, uniquement disponible aux USA pour le moment donc on verra bien comment cela se passera chez nous d'ici sa sortie (aucune date pour le moment).Et en résumé :- Décrit comme une « comédie d'action »- Environ 30 minutes par épisode- Anthony Mackie (Falcon/Captain America) dans le rôle principal- Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) en producteur et scénariste- Rhett Reese et Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) en renfortN'oublions pas en passant que selon diverses rumeurs très sûres, un nouvel épisode serait en production sur PlayStation 5, porté par le studio Firesprite.