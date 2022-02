Octopath Traveler : Champions of the Continent précise son arrivée en occident

Déjà vieux de presque 18 mois au Japon,va enfin aborder les territoires occidentaux avec une sortie prévue cet été sur mobile (iOS & Android), histoire de découvrir ce F2P reprenant le principe du titre sorti sur Switch, Xbox et PC, avec un nouveau scénario et surtout 64 personnages différents, avec 8 à sélectionner par combat.Pour les consoleux, on attend toujours une éventuelle suite mais il y aura largement de quoi faire d'ici-là coté RPG « HD-2D » entre(semaine prochaine),(cet été) sans oublier le remake de(non daté).