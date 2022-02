J.Schreier : la licence Call of Duty devrait (enfin) avoir droit à sa petite pause en 2023 J.Schreier : la licence Call of Duty devrait (enfin) avoir droit à sa petite pause en 2023

Activision Blizzard pourrait bien ne pas ternir la cadence des sorties annuelles de Call of Duty, ou en tout cas sur deux décennies depuis 2005 : selon les sources réputées très fiables de Jason Schreier, la série marquerait une pause en 2023, l'épisode associé à cette année devant finalement sortir l'année suivante (donc fin 2024 si vous suivez bien).



Selon les mêmes sources, ce choix aurait été pris avant même l'offre de rachat par Microsoft, Activision ayant été déçu des performances de Call of Duty : Vanguard et souhaiterait laisser le temps à Treyarch de bien faire les choses. Pas d'inquiétude néanmoins sur les revenus vu que d'ici 2024 nous aurons :



- Le suivi de Call of Duty : Vanguard

- La sortie fin 2022 et le suivi de Modern Warfare 2

- Le suivi de Call of Duty Warzone

- Le suivi de Call of Duty Mobile

- La sortie et le suivi de Warzone 2



A noter en passant que les mêmes sources évoquent la sortie d'un autre F2P d'ici-là, donc probablement tiré d'une autre licence.