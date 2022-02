Thunderful Publishing annonce être assuré de proposer un titre au lancement du PlayStation VR 2

Tout en dévoilant ses résultats trimestriels, la maison-mère Thunderful lâche une petite information : la société assure être présente pour le lancement du PlayStation VR2 (toujours non daté) avec un titre, sans spécifier lequel.Thunderful qui possède plusieurs société dont Rising Star Games mais on se penchera plus naturellement vers Coatsing Software, spécialisé dans la réalité virtuelle avec récemmentsur Quest, et a déjà sur le feu (toujours en VR) un jeu d'action et un autre basé sur de la survie en coopération.On imagine que le concerné du PSVR2 sera l'un de ceux-là, accompagnant alors potentiellement, si du moins Sony compte le proposer dès la sortie de son nouveau casque.