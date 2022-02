Switch : les derniers chiffres softwares Switch : les derniers chiffres softwares

Toujours généreux en chiffre à chaque rapport fiscal, Nintendo nous offre son bilan software sur les chiffres de nouveau arrêtés au 31 décembre 2021, permettant de découvrir de nouvelles performances assez folles avec en vrac :



- Mario Kart 8 Deluxe qui devient le deuxième jeu Nintendo le plus vendu de l'histoire, derrière Wii Sports dont la pertinence de la première place est à revoir (il était vendu/offert pendant plusieurs années avec chaque Wii).

- Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante fait déjà parti des 10 plus gros succès de la machine.

- Mario Party Superstars démarre mieux que Super Mario Party, qui était déjà un départ record pour la série.

- Metroid Dread a les épaules pour dépasser Metroid Prime et devenir le plus grand succès de la série.

- Pokémon Epée & Bouclier devient le deuxième plus gros succès de la franchise, dépassant Or & Argent.



Notez enfin que sur les trois premiers trimestres fiscaux (avril à décembre 2021), 77,7 % des ventes de jeux Switch sont des produits édités par Nintendo, et le dématérialisé représente désormais 40,2 % des parts.





LES 10 JEUX LES PLUS VENDUS DE LA SWITCH :



- Mario Kart 8 Deluxe : 43,35 millions

- Animal Crossing : New Horizons : 37,62 millions

- Super Smash Bros. Ultimate : 27,4 millions

- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 25,8 millions

- Pokémon Epée & Bouclier : 23,9 millions

- Super Mario Odyssey : 23,02 millions

- Super Mario Party : 17,39 millions

- Pokémon Let's Go : 14,33 millions

- Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : 13,97 millions

- Ring Fit Adventure : 13,53 millions



AUTRES CHIFFRES EN VRAC :



- Luigi's Mansion 3 : 11,04 millions

- Super Mario 3D World : 8,85 millions

- Mario Party Superstars : 5,43 millions

- The Legend of Zelda : Skyward Sword HD : 3,85 millions

- Metroid Dread : 2,74 millions

- New Pokémon Snap : 2,36 millions (hors Japon)

- Mario Golf : Super Rush : 2,26 millions

- Miitopia : 1,63 million

- Cérébrale Académie : 1,28 million

- WarioWare : Get it Together : 1,24 million

- L'Atelier du Jeu Vidéo : 1,01 million