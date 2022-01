[Rumeur] Certain Affinity sur un mode de Halo Infinite, et un projet façon ''clone de Monster Hunter'' [Rumeur] Certain Affinity sur un mode de Halo Infinite, et un projet façon ''clone de Monster Hunter''

Plutôt proche de Microsoft sans pour autant faire partie de la famille Xbox Game Studios, Certain Affinity aurait selon diverses rumeurs deux nouveaux projets en cours, avec pour débuter selon Windows Central un nouveau mode pour Halo Infinite qui se rapprocherait d'un Battle Royale ou pas loin. Rien ne dit encore s'il s'agira ou non d'une expérience autonome façon Warzone (le multi reste de toute manière un F2P).



Le même rapport et donc les mêmes sources confirment en passant les propos de Jeff Grubb, déclarant que le deuxième projet serait « un clone de Monster Hunter » là encore en partenariat avec Microsoft, et pour l'heure sous le nom de code Project Suerte dont le chantier aurait débuté en 2020 pour un lancement prévu en 2024 (et un début de campagne marketing en 2023).