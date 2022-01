Dying Light 2 prend du retard sur Switch

Théoriquement passé GOLD, ce qui signifie quesortira à coup sûr le 4 février prochain sur PC et supports PlayStation/Xbox, cette suite toujours signée Techland vient pourtant de se prendre un report… sur Switch.Car on a tendance à l'oublier mais le titre doit bien sortir sur l'hybride de Nintendo, mais en format Cloud, pour un portage visiblement pas encore prêt puisque le développeur se contente d'indiquer une sortie « dans les six mois » à venir, donc d'ici l'été si tout va bien.On en profite pour rappeler que la totale du premier épisode est disponible sur Switch, sans avoir à passer par le Cloud.