Au moins 5 ans de contenu pour Dying Light 2

Après avoir causé durée de vie, et comme on s'y attendait,aura droit à du contenu post-launch, ce qui n'a rien d'une surprise vu l'endurance du premier épisode. Plus précisément, Techland annonce avoir des plans pour « au moins » cinq ans de DLC et autres MAJ, avec au programme de nouveaux scénarios, des zones supplémentaires, matos et événements. Bien évidemment, sans que cela ne soit précisé, on imagine que ce sera un mixte entre choses payantes et gratuites.Pour rappel,premier du nom s'était offert une tonne de packs d'armes/objets/skins, un nouveau mode de difficulté supérieure, des missions bonus, une grosse extension qui ajoutait des véhicules et un environnement plus rural, sans oublier le DLC surprisequi était un jeu à part entière.