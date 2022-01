Fallout : la série TV Amazon Prime débutera sa production cette année Fallout : la série TV Amazon Prime débutera sa production cette année

Les choses commencent à se préciser sérieusement autour de l'adaptation en série TV de Fallout, exclusive à Amazon Prime et dont le chantier débutera officiellement dans le courant de l'année.



On savait déjà que nous allions retrouver à la production le duo de Westworld (Jonathan Nolan et Lisa Joy), mais on apprend que deux des showrunners attitrés seront Graham Wagner (Silicon Valley) et Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider), tous ayant bien l'intention de retranscrire l'univers « sombrement drôle » d'une des franchises phares de Bethesda.



Bethesda qui a récemment déclaré qu'un Fallout 5 était déjà dans les plans, mais qu'il faudrait des années avant de le voir arriver (y a déjà Starfield et The Elder Scrolls VI sur le feu), laissant néanmoins une petite porte ouverte à une team tiers en soutien pour accélérer éventuellement les choses.