Skull & Bones perd son co-directeur

Que ce soit pour un ras-le-bol autour d'un chantier qui perdure depuis plus de 5 ans ou pour des raisons personnelles type familiale, toujours est-il que Antoine Henry, co-directeur de Skull & Bones (mais aussi lead game-designer sur cette arlésienne) vient d'annoncer son départ d'Ubisoft Singapour, et même d'Ubisoft tout court.



Un message de remerciement classique a été publié, laissant le reste de l'équipe s'atteler sur ce projet rebooté plusieurs fois selon les rumeurs (et au moins 1 fois selon l'éditeur), avec une sortie désormais prévue pour la prochaine année fiscale, donc vaguement entre avril 2022 et mars 2023.