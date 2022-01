[Rumeur] Déjà des informations sur Call of Duty 2022 [Rumeur] Déjà des informations sur Call of Duty 2022

Comme d'habitude, il ne faudra pas attendre la présentation du prochain Call of Duty cet été pour déjà avoir d'insistantes rumeurs sur le sujet, une nouvelle fois livrées sur un plateau par Tom Henderson de VGC, source très fiable sur le sujet et dont voici un résumé :



- Ce serait d'une certaine façon une relecture de Modern Warfare 2

- Se situera en Colombie (trafic de drogue, gangs, etc)

- Encore plus dur et cru que le précédent coté gore

- Le remake graphique de Modern Warfare 2 devait de base bénéficier d'un multi (finalement annulé) et les éléments ont naturellement été repris pour ce projet de fin d'année

- Le gros ajout sur le multi serait le mode DMZ (ou Demilitarized Zone), en chantier depuis 2018 et où on évoluera sur une très grande carte (avec présence d'IA) dont les éléments seront tirés des maps mythiques du jeu original

- La map qui sera associée à celle du Battle Royale Warzone reprendra évidemment dans la globalité celle du mode DMZ



- Ajoutons que selon un des autres insiders importants de la franchise, cet épisode devrait avoir droit à un autre nouveau mode, plus ou moins similaire à du Rainbow Six Siege, donc du « Attaque VS Défense » à objectifs avec divers rôles, un système de blessure et l'absence de respawn.



Dernier point : même si les plans d'Activision peuvent changer, il s'agirait selon les intentions du tout dernier épisode à sortir en cross-gen, avant de passer au full New Gen en 2023.