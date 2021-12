Assassin's Creed Origins aura aussi le 60FPS Assassin's Creed Origins aura aussi le 60FPS

Alors que Assassin's Creed Valhalla va perdurer une deuxième année en terme de contenu avec notamment la grosse extension « Ragnarök » en mars 2022, Ubisoft continue de revenir sur ses anciens épisodes en annonçant qu'à l'instar de Assassin's Creed Odyssey en août dernier, Assassin's Creed Origins va également bénéficier d'une MAJ spéciale 60FPS pour ceux qui y joueront sur PlayStation 5 et Xbox Series.



Pas de date mais c'est pour bientôt, et on n'oubliera pas que se prépare en amont le futur de la série avec Assassin's Creed Infinity, projet sur lequel l'éditeur n'a pas encore communiqué hormis pour dire que ce ne sera pas un F2P, les rumeurs parlant de leur coté d'une tendance encore plus poussée vers le jeu à service feat. coop/multi où l'on pourrait voguer à travers différentes époques, dont le choix s'élargira avec le temps.