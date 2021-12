Game Pass : davantage de titres ''Day One sur le service PC'' lors des Game Awards Game Pass : davantage de titres ''Day One sur le service PC'' lors des Game Awards

Toute occasion est bonne à prendre aux yeux de Microsoft pour vanter les arguments de son service Game Pass, et les Game Awards seront en partie dédiés aux PCistes avec on nous le promet au moins 4 titres supplémentaires qui arriveront Day One pour les abonnés, rejoignant une liste déjà copieuse incluant :



- STALKER 2

- Starfield

- Scorn

- Atomic Heart

- Total War : Warhammer 3

- Eiyuden Chronicle : Rising

(etc)



Rappelons que durant les Game Awards, Geoff Keighley présentera 40 à 50 jeux, certains déjà connus forcément, mais au moins 10 titres inédits dans le lot.