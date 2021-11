Halo Infinite : déjà quelques correctifs à venir concernant la vitesse de progression du Battle Pass

Le shadow-drop du multi dene doit pas nous faire oublier que cette partie du jeu n'en est encore officiellement qu'au stade bêta même si tout est en place, dont le Battle Pass payant lié à la première saison.Et comme toute bêta et tout simplement jeu à suivi qui vient d'être lancé, les améliorations arrivent rapidement avec les retours de la communauté, et 343 Industries s'engage déjà dans les jours à venir (normalement avant la toute fin de semaine) à résoudre les critiques sur la montée beaucoup trop lente de niveaux dans le dit Pass.Ainsi :- On trouvera parfois des défis « Faîtes 1 partie » pour gratter de l'xp plus facilement.- Les défis hebdomadaires feront l'objet d'une refonte complète, certains ajustés, d'autres supprimés, d'autres corrigés à cause de bugs de progression- Les défis seront globalement plus faciles à compléter.- Les boosts de double XP dureront 1h au lieu de 30 minutes.A noter que la MAJ, lorsque qu'elle interviendra, réinitialisera forcément la progression de certains défis. Pour compenser cela, la visière Sigil mark VII sera offerte gratuitement à tous ceux qui se connecteront entre le 23 et le 30 novembre.