[LEAK] Une édition collector pour Elden Ring [LEAK] Une édition collector pour Elden Ring

Pas de bol pour Bandai Namco et FromSoftware : à seulement une heure du grand show de 15 minutes, une pub Twitch vraisemblablement diffusée avant l'heure a révélé l'existence d'une édition collector avec sa statuette, son OST (numérique), son steelbook et enfin un artbook de 40 pages. Le tout dans une grosse boîte.



On vous laisse jeter un œil au visuel ci-dessous en attendant de découvrir le prix pour cette édition qui, comme le jeu de base forcément, arrivera fin février 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.