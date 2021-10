Suda51 et ses potes de Grasshopper Manufacture désormais entre les mains de NetEase Suda51 et ses potes de Grasshopper Manufacture désormais entre les mains de NetEase

Suda51 s'est bien caché de livrer l'information durant ses nombreuses interviews dans le cadre du lancement de No More Heroes III : au printemps dernier, le groupe NetEase Games a racheté le studio Grasshopper Manufacture et ses quelques 25 employés (on est en pleine phase de restructuration avant un nouveau départ).



De quoi comprendre les ambitions renouvelées du créateur précité qui a annoncé plus tôt cette semaine vouloir créer trois nouvelles licences dans les 10 prochaines années (tous de l'ordre du AA) et pourquoi pas si la chance lui été donnée de revenir sur une ancienne licence comme un reboot de Killer is Dead ou une collaboration avec Nintendo.



Anecdote pour la route : Suda51 a révélé avoir été approché par Activision aux alentours de 2010 pour concevoir une adaptation de Deadpool. Projet non abouti, le chantier ayant été finalement confié à High Moon Studios pour un résultat sympathique en terme d'humour et de respect du personnage, un peu moins coté gameplay.